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Андраде рассказал, почему выбрал 25-й номер в «Зените»

Андраде рассказал, почему выбрал 25-й номер в «Зените»
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Новичок «Зенита» Кевин Андраде рассказал, почему выбрал 25-й игровой номер в составе петербургского клуба.

«25-й номер — день рождения моей мамы, поэтому я решил остановить свой выбор на нём. Пока он во всём приносит мне удачу — мы выиграли Суперкубок. Надеюсь, дальше всё продолжится», — передаёт слова Андраде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Андраде стал игроком «Зенита» в конце мая. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2030/2031. Колумбийский защитник уже успел сыграть за сине-бело-голубых один официальный матч — OLIMBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 — по пенальти).

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