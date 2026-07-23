Алексей Батраков поблагодарил «Локомотив» за 10-й номер

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков выразил благодарность руководству клуба за возможность выступать под 10-м игровым номером. Ранее хавбек играл под 83-м номером, 10-й он взял этим летом.

«На протяжении всей карьеры в академии и с тех пор, как я попал в основу, Дмитрий Вячеславович (Лоськов. — Прим. «Чемпионата») помогал мне, поддерживал и подсказывал. Поэтому я безумно благодарен. В том числе это и его вклад тоже. Для меня Лоськов не просто футболист, а наставник, который сопутствовал мне всю карьеру. Легенда, капитан с 10-м номером. Когда я сидел на трибуне, то мечтал выйти на поле с 10-м номером… Я в принципе мечтал выйти за основной состав, что у меня получилось. Сейчас предоставилась возможность от клуба получить 10-й номер, поэтому постараюсь и дальше радовать болельщиков своей игрой. Конечно, первая моя мечта была выйти за основной состав на «РЖД Арене», затем — выйти с капитанской повязкой, что тоже уже осуществилось. 10-й номер раньше для меня был где-то в мечтах, и я благодарен клубу, что предоставили такую возможность», — сказал Батраков в видео, которое было опубликовано в телеграм-канале «Локомотива».