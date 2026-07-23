15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аугусто сравнил матч «Зенита» и «Спартака» с финалом Кубка Турции

Аугусто сравнил матч «Зенита» и «Спартака» с финалом Кубка Турции
Комментарии

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто поделился впечатлениями от атмосферы на матче со «Спартаком» в рамках OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 4:2 — пен.). Он сравнил атмосферу на матче москвичей и петербуржцев с антуражем лучших футбольных игр Турции, где он выступал ранее.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Я успел прочувствовать атмосферу соперничества со «Спартаком». В начале матча, когда я был на скамейке, понял всё по отношению болельщиков. Затем по накалу страстей на поле я понял, насколько это важно для самих игроков. Сравнить этот матч могу с финалом Кубка Турции, в котором я принимал участие в прошлом году. Там так же искры летели, и атмосфера была очень похожей», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Бросит ли «Спартак» перчатку «Зениту» в новом сезоне?
Бросит ли «Спартак» перчатку «Зениту» в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android