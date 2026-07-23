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За прошлый сезон РПЛ было оформлено почти 1 млн Fan ID, суммарно — почти 4 млн

За прошлый сезон РПЛ было оформлено почти 1 млн Fan ID, суммарно — почти 4 млн
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В течение прошлого сезона Мир РПЛ было оформлено порядка 940 тыс. карт болельщиков, также известных как Fan ID. Суммарно в России уже оформлено 3,869 млн таких карт. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Фото: Сайт РПЛ

Карта болельщика — это электронный документ, который даёт право покупать билеты на определённые футбольные матчи и проходить на стадион. На данный момент Fan ID требуется для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Суперфинала Фонбет Кубка России.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», тройку лидеров замкнул московский «Локомотив».

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