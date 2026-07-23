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Алехандро Гарначо перешёл из «Челси» в «Астон Виллу» на правах аренды

Алехандро Гарначо перешёл из «Челси» в «Астон Виллу» на правах аренды
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Английская «Астон Вилла» на официальном сайте объявила о переходе Алехандро Гарначо из «Челси» на правах аренды.

«22-летний аргентинец присоединился к команде на правах аренды на сезон.

Гарначо прошёл через молодёжную систему «Манчестер Юнайтед» и провёл 144 матча за клуб с «Олд Траффорд», прежде чем перейти в «Челси» летом 2025 года. Одинаково комфортно чувствуя себя как на флангах, так и в центре, Гарначо забил восемь голов в 43 матчах за «Челси» в прошлом сезоне.

Восемь раз выступив за сборную своей страны, вингер стал обладателем премии ФИФА имени Пушкаша 2024 года за свой эффектный акробатический удар с лёта в матче с «Эвертоном», — написано в сообщении клуба.

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