«Это непросто, но что делать». Сергей Семак — о старте сезона для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о начале сезона для сине-бело-голубых. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Акроном», во 2-м — с «Оренбургом».

— Сергей Богданович, вы всегда говорите, что работаете в тех условиях, которые у вас есть. И тем не менее — как бы вы оценили тот факт, что «Зенит» начинает чемпионат двумя выездными матчами и только потом возвращается домой?

— Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата. По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать… Ничего не сделаешь, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».