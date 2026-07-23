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Карапузов перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Урал»

Карапузов перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Урал»
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«Нижний Новгород» официально объявил об уходе полузащитника Владислава Карапузова. Футболист на правах аренды отправляется в екатеринбургский «Урал». Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2026/2027.

«Карапузов перешёл в «Нижний Новгород» летом 2023 года. В прошлом сезоне Владислав уже выступал за «Урал» на правах аренды, где провёл 20 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Пожелаем Владу успешного этапа карьеры в Екатеринбурге!» — написала пресс-служба нижегородского клуба.

Напомним, «Нижний Новгород» по итогам прошлого сезона вылетел из Мир Российской Премьер-Лиги и теперь будет играть в Лиге Pari (Первой лиге). «Урал» также выступает в Первой лиге.

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