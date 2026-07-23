Зарплатные разногласия мешают назначению Гвардиолы в сборную Италии — LGdS

Главное препятствие в переговорах о назначении Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера сборной Италии — серьёзный разрыв в ожиданиях по зарплате, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянская футбольная федерация (FIGC) заинтересована в сотрудничестве с испанским специалистом: глава организации Джованни Малаго не скрывал, что ради привлечения Гвардиолы федерация готова пойти на значительные финансовые траты. Однако компромисс пока недостижим: по данным источника, FIGC предлагает тренеру € 10 млн в год, тогда как сам Гвардиола рассчитывает на сумму примерно в два раза выше.

На позицию тренера влияет и личный фактор: Гвардиола стремится уделять больше времени семье и, как полагают источники, он вряд ли согласится на предложение итальянцев, если близкие не поддержат этот шаг.

Если договориться с Гвардиолой не удастся, федерация может вновь рассмотреть кандидатуры Андреа Пирло, Роберто Манчини, а также Антонио Конте.