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КДК оштрафовал Соболева на 30 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»

КДК оштрафовал Соболева на 30 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего «Зенита» Александра Соболева по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Затем со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«В соответствии с частью 1 статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 000 рублей. *

*Согласно пункту 33 Положения о турнире за OLIMPBET Суперкубок России среди мужских команд 2024, 2025 и 2026 годов при проведении турнира спортивные дисквалификации, наложенные на игроков и официальных лиц клубов в других соревнованиях, а также спортивные дисквалификации, наложенные в турнире предыдущего сезона, не применяются, за исключением не истекших на дату проведения турнира дисквалификаций, наложенных на определённый срок. Санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом и официальным лицом клуба в ходе турнира, не переносятся на другие соревнования, проводимые под эгидой РФС», — сообщает официальный сайт РФС.

Отметим, что форвард получил жёлтую карточку по ходу встречи со «Спартаком».

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