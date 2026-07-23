КДК оштрафовал Соболева на 30 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего «Зенита» Александра Соболева по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:1, 2:4 пен.). Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Затем со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

«В соответствии с частью 1 статьи 100 Дисциплинарного регламента РФС за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе, оштрафовать футболиста ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Соболева Александра Сергеевича на 30 000 рублей. *

*Согласно пункту 33 Положения о турнире за OLIMPBET Суперкубок России среди мужских команд 2024, 2025 и 2026 годов при проведении турнира спортивные дисквалификации, наложенные на игроков и официальных лиц клубов в других соревнованиях, а также спортивные дисквалификации, наложенные в турнире предыдущего сезона, не применяются, за исключением не истекших на дату проведения турнира дисквалификаций, наложенных на определённый срок. Санкции в виде предупреждений и удалений, полученные футболистом и официальным лицом клуба в ходе турнира, не переносятся на другие соревнования, проводимые под эгидой РФС», — сообщает официальный сайт РФС.

Отметим, что форвард получил жёлтую карточку по ходу встречи со «Спартаком».