КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения

Контрольно-дисциплинарный комитет на заседании принял решение отклонить протест «Спартака» с требованием о переигровке матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом». Встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу – 1:1 (4:2 пен.). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

«Отказать в удовлетворении протеста АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» на результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года.

Результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе», — написано в заявлении.

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