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КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения

КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения
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Контрольно-дисциплинарный комитет на заседании принял решение отклонить протест «Спартака» с требованием о переигровке матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом». Встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу – 1:1 (4:2 пен.). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Отказать в удовлетворении протеста АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» на результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года.

Результат матча за Суперкубок России между ФК «Спартак-Москва» – ФК «Зенит», состоявшегося 18 июля 2026 года, оставить в силе», — написано в заявлении.

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