Вратарь сборной России Митрюшкин оценил игру голкипера Испании Симона на ЧМ-2026

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Антон Митрюшкин поделился мнением о выступлении голкипера сборной Испании Уная Симона на чемпионате мира 2026 года.

«Золотая перчатка» чемпионата мира даётся за наибольшее количество сухих матчей. А у Симона из восьми игр семь без пропущенных голов. Всего один за весь турнир. Конечно, ему помогала вся сборная Испании, но он тоже выглядел уверенно. Хоть моментов было мало, но Симон в них выручал, смотрелся здорово. Он суперсовременный вратарь, который отлично играет ногами. Почему бы не дать ему награду? Если не он, то, наверное, Мартинес», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 (гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте). Голкипер испанцев Унай Симон установил рекорд турнира по количеству матчей «на ноль» — семь.