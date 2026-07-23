В КДК объяснили отказ в удовлетворении протеста «Спартака» о переигровке матча с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил причину отказа «Спартаку» в удовлетворении протеста с требованием о переигровке матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (4:2 пен.).

«Сегодня состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС по матчу за OLIMPBET Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

Первый вопрос. Протест «Спартака» по матчу с «Зенитом» о переигровке из-за нарушения правил игры. В заседании приняли участие делегат, главный судья, представители Департамента безопасности РФС. КДК установил, что решение о непроведении жеребьёвки перед пробитием послематчевых пенальти принял главный арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что полностью соответствует пункту правил игры.

В соответствии с правилами игры в футбол и дисциплинарным регламентом решение об аннулировании результата сыгранного матча принимается на основании грубого нарушения правил игры. К этому относятся инфраструктурные нарушения. Несоответствие размера ворот, размера футбольного поля, разметки и прочее. И регламентные нарушения, например, участие в матче дисквалифицированного или не заявленного в установленном порядке футболиста.

Следовательно, проведение жеребьёвки по соображениям безопасности не является нарушением правил игры. На основании этого КДК принял решение отказать ФК «Спартак» Москва в удовлетворении протеста и оставить результат матча без изменения», – сказал Григорьянц в видео в телеграм-канале РФС.

Материалы по теме КДК отклонил протест «Спартака» и оставил результат матча с «Зенитом» без изменения

Как появился «Спартак»: