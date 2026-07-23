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Ростов представил новую домашнюю форму на сезон 2026/2027

«Ростов» представил новую домашнюю форму на сезон-2026/2027
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Футбольный клуб «Ростов» анонсировал новую домашнюю игровую форму на сезон-2026/2027.

«Сочные летние фото футболок нашего домашнего комплекта. Как вам, друзья?» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

В прошедшем сезоне «Ростов» завершил чемпионат на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, заработав 33 очка в 30 матчах. Чемпионом турнира сезона-2025/2026 стал санкт‑петербургский «Зенит», набрав 68 очков по итогам 30 игр.

В 1-м туре нового сезона команда встретится с «Оренбургом». Матч запланирован на воскресенье, 26 июля. Начало встречи назначено на 14:30 по московскому времени.

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26 июля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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