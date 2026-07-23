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КДК оштрафовал «Зенит» на 175 тыс. рублей по итогам Суперкубка России со «Спартаком»

КДК оштрафовал «Зенит» на 175 тыс. рублей по итогам Суперкубка России со «Спартаком»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» на 175 тыс. рублей по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России с московским «Спартаком» (1:1, 2:4 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений в матче в составе одной команды) оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 25 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 89 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за массовое появление на футбольном поле посторонних лиц, не имеющих права на нём находиться, согласно Правилам игры (массовый выход запасных игроков и персонала ФК «Зенит» на футбольное поле в компенсированное время матча) оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 рублей»», — сообщает официальный сайт РФС.

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