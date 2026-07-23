КДК оштрафовал «Спартак» на 195 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом» в Суперкубке

Контрольно-дисциплинарный комитет на заседании принял решение оштрафовать «Спартак» на 195 тыс. рублей по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (4:2 пен.).

«В соответствии со статьёй 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 95 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 113 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на футбольное поле во время матча оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 89 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за массовое появление на футбольном поле посторонних лиц, не имеющих права на нём находиться, согласно Правилам игры (массовый выход запасных игроков и персонала ФК «Спартак-Москва» на футбольное поле в компенсированное время матча) оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей», – написано в заявлении на официальном сайте РФС.

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Как появился «Спартак»: