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КДК оштрафовал «Спартак» на 195 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом» в Суперкубке

КДК оштрафовал «Спартак» на 195 тыс. рублей по итогам матча с «Зенитом» в Суперкубке
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Контрольно-дисциплинарный комитет на заседании принял решение оштрафовать «Спартак» на 195 тыс. рублей по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«В соответствии со статьёй 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 95 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 113 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 35 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за бросание зрителями предметов на футбольное поле во время матча оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 89 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за массовое появление на футбольном поле посторонних лиц, не имеющих права на нём находиться, согласно Правилам игры (массовый выход запасных игроков и персонала ФК «Спартак-Москва» на футбольное поле в компенсированное время матча) оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей», – написано в заявлении на официальном сайте РФС.

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