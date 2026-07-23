Робертсон отказался от любимого номера в «Тоттенхэме» из-за уважения к легенде клуба

Защитник «Тоттенхэма» Эндрю Робертсон, перешедший в клуб в текущее межсезонье, объяснил, что отказался от футболки со своим традиционным 26-м номером из-за уважения к экс-футболисту «шпор» Ледли Кингу.

Кинг был последним игроком «Тоттенхэма» в 2012 году, который носил этот номер. Робертсон будет играть за «Тоттенхэм» под третьим номером — под ним он выступает за сборную Шотландии.

«Конечно, я носил в «Халле» 26-й номер, как и в «Ливерпуле», но, когда я приехал сюда, я знал, что номер 26 не использовался со времен легендарного Ледли Кинга. Я уважаю эту позицию Он был невероятным игроком и сделал так много хорошего для этого футбольного клуба.

Номер три для меня очень много значит – это мой номер в национальной команде. У меня столько хороших воспоминаний, связанных с тройкой в сборной Шотландии, поэтому, когда я узнал, что он свободен, я ни секунду не сомневался.

26 номер очень важен для меня, и так останется на всю жизнь, но и третий номер не менее важен, и надеюсь, что смогу создать с ним столько же воспоминаний, сколько и с 26-м», — сказал Робертсон в интервью пресс-службе клуба.