«Родина» объявила нового генерального директора клуба

Московская «Родина» объявила о назначении Александра Погонина на пост нового генерального директора клуба. Ранее функционер занимал пост директора по финансам в компании инвестора команды Сергея Ломакина.

«Выражаю благодарность Сергею Александровичу Ломакину за доверие и возможность возглавить клуб в этот ответственный момент — в преддверии исторического первого сезона «Родины» в Российской Премьер-Лиге.

Главная цель сейчас — на долгие годы сделать из «Родины» полноценную силу, как на футбольном поле, так и за его пределами. «Родина» должна стать брендом, ещё более сильным, более узнаваемым, со своим молодым и ярким коммьюнити болельщиков. В минувшем сезоне мы сделали отличный задел на пути к этой цели, теперь важно развить успех в сезоне наступающем.

В ближайшее время будет представлена новая управленческая команда — люди, разделяющие наши цели и готовые работать на результат. Масштаб предстоящей работы только придаст нам энергии. Есть уверенность в своих силах и чёткое понимание, куда мы движемся», — приводит слова Погонина телеграм-канал «Родины».

В минувшем сезоне «Родина» заняла первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 68 очков, и обеспечила себе участие в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.