Стало известно, когда Федерация футбола Франции объявит имя нового тренера сборной

Федерация футбола Франции (FFF) готовится представить нового главного тренера сборной — его имя озвучат на следующей неделе, 28 июля, сообщается на официальном сайте организации.

Пост тренера национальной команды покинул Дидье Дешам, который руководил сборной с 2012 года. Его работа завершилась по итогам ЧМ‑2026: французы заняли четвёртое место, проиграв Англии в матче за бронзовые медали со счётом 4:6.

О новом тренере официально сообщит президент FFF Филипп Диалло — он выступит на пресс‑конференции 28 июля. Мероприятие пройдёт после внеочередного заседания исполнительного комитета.

По предварительным данным, возглавить сборную может Зинедин Зидан — такая информация появлялась в СМИ ранее.