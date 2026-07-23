В КДК объяснили решение оштрафовать Соболева на 30 тыс. рублей после матча со «Спартаком»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решение оштрафовать нападающего «Зенита» Александра Соболева по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком» – 1:1 (4:2 пен.).

Соболев сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти, после чего отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака», откуда на поле полетели посторонние предметы.

«После празднования Александром Соболевым забитого гола у трибуны D, на которой располагались болельщики «Спартака», на поле были брошены пластиковые бутылки с водой, зажигалки и стаканы. По имеющейся информации, предметы не попали в игроков и официальных лиц матча.

По итогам рассмотрения эпизода КДК признал действия Соболева провокационными, создавшими угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе. На основании этого принято решение оштрафовать футболиста «Зенита» Соболева на 30 000 рублей. В соответствии с регламентом данный штраф является максимальным», – сказал Григорьянц в видео в телеграм-канале РФС.

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