«Я здесь, чтобы завоёвывать трофеи». Карим Адейеми — о переходе в «Барселону»

Нападающий Карим Адейеми прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии» в «Барселону». Сегодня, 23 июля, каталонский клуб официально объявил о трансфере игрока.

«Я здесь, чтобы завоёвывать трофеи. Считаю, что «Барселона» — лучший клуб в мире благодаря своей истории, великим игрокам, которые здесь выступали, и особой связи с Каталонией. С первого дня я чувствую, что это совершенно особенный клуб.

Я разговаривал с Ханс-Дитером Фликом и полностью ему доверяю. Он рассказал, что нужно этому клубу, и я готов сделать всё необходимое для достижения наших целей. Флик может рассчитывать на то, что я отдам все силы — ради него, ради команды и ради болельщиков. Я готов отдать всё, что у меня есть», — приводит слова Адейеми сайт каталонского клуба.

Футболист также признался, что с нетерпением ждёт начала тренировок, возможности поучиться у новых партнёров по команде и сыграть на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Он надеется, что сможет «подарить болельщикам «Барсы» немало поводов для радости».

В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.