15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Баринова рассказал о переговорах ЦСКА с АЕКом о переходе футболиста

Представитель Баринова рассказал о переговорах ЦСКА с АЕКом о переходе футболиста
Комментарии

Владимир Кузьмичёв – один из представителей полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова – поделился информацией о переговорах между московским клубом и греческим АЕКом насчёт перехода 29-летнего футболиста. Главным тренером АЕКа является Марко Николич, с которым Баринов работал в «Локомотиве».

– Какое‑то время назад сообщалось, что АЕК и Марко Николич хотели этим летом подписать Баринова.
– Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом всё. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение Баринова с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Локомотиве» высказались об оскорблениях в адрес Баринова от болельщиков

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android