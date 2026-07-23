Представитель Баринова рассказал о переговорах ЦСКА с АЕКом о переходе футболиста

Владимир Кузьмичёв – один из представителей полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова – поделился информацией о переговорах между московским клубом и греческим АЕКом насчёт перехода 29-летнего футболиста. Главным тренером АЕКа является Марко Николич, с которым Баринов работал в «Локомотиве».

– Какое‑то время назад сообщалось, что АЕК и Марко Николич хотели этим летом подписать Баринова.

– Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом всё. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Действующее трудовое соглашение Баринова с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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