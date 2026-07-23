Ксавер Шлагер перешёл в «Ноттингем Форест» из «РБ Лейпциг»

Полузащитник сборной Австрии Ксавер Шлагер перешёл в «Ноттингем Форест». Ранее он играл под руководством нового главного тренера «лесников» Оливера Гласнера в немецком «Вольфсбурге».

«Для меня огромная честь присоединиться к «Ноттингем Форест». Это клуб с богатой историей и традициями, выигравший два Кубка европейских чемпионов под руководством Брайана Клафа. Я хотел новых вызовов и присоединиться к клубу с хорошими игроками, и я рад воссоединиться с Оливером, которого я знаю ещё со времён работы в «Вольфсбурге».

У клуба большие амбиции, и у меня тоже. Я хочу вернуться в европейские турниры, и у нас есть хорошие шансы. Это лучшее чувство — играть в течение недели в международных соревнованиях, и я хочу этого добиться. Я очень счастлив и горд быть здесь, и хочу отдать всё ради клуба и его болельщиков», — приводит слова Шлагера официальный сайт «Ноттингем Форест».

В минувшем сезоне Шлагер провёл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.