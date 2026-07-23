15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальдини подтвердил переговоры с Анчелотти и Гвардиолой

В Федерации футбола Италии подтвердили переговоры с Анчелотти и Гвардиолой
Комментарии

Технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини сообщил о переговорах с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой на предмет назначения на пост главного тренера сборной Италии.

«Мы связались с Анчелотти и Гвардиолой. Мы хотели начать разговор с лучшими тренерами мира, чтобы понять, могут ли они быть доступны для работы со сборной Италии», — приводит слова Мальдини журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Анчелотти с мая 2025 года возглавляет сборную Бразилии. Под его руководством команда на чемпионате мира 2026 года в 1/8 финала турнира потерпела поражение от сборной Норвегии со счётом 1:2.

Гвардиола после завершения минувшего сезона покинул пост главного тренера «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что испанец запросил зарплату в € 20 млн в год на переговорах со сборной Италии.

Материалы по теме
Зарплатные разногласия мешают назначению Гвардиолы в сборную Италии — LGdS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android