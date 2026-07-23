В Федерации футбола Италии подтвердили переговоры с Анчелотти и Гвардиолой

Технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини сообщил о переговорах с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой на предмет назначения на пост главного тренера сборной Италии.

«Мы связались с Анчелотти и Гвардиолой. Мы хотели начать разговор с лучшими тренерами мира, чтобы понять, могут ли они быть доступны для работы со сборной Италии», — приводит слова Мальдини журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Анчелотти с мая 2025 года возглавляет сборную Бразилии. Под его руководством команда на чемпионате мира 2026 года в 1/8 финала турнира потерпела поражение от сборной Норвегии со счётом 1:2.

Гвардиола после завершения минувшего сезона покинул пост главного тренера «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что испанец запросил зарплату в € 20 млн в год на переговорах со сборной Италии.