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«Краснодару» интересен нападающий сборной Эквадора стоимостью € 15 млн — журналист Руа

«Краснодару» интересен нападающий сборной Эквадора стоимостью € 15 млн — журналист Руа
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«Краснодар» проявляет интерес к крайнему нападающему сборной Эквадора и «Фламенго» Гонсало Плате. Делами 25-летнего вингера занимается агентство, поддерживающее хорошие отношения с чёрно-зелёными. Об этом сообщает журналист Пабло Руа на странице в социальной сети X.

По информации источника, ожидается, что «Краснодар» способен заплатить € 15 млн за переход эквадорского футболиста, особенно после продажи полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» за € 25 млн. Однако на текущий момент «быки» не сделали официального предложения.

На чемпионате мира 2026 года Плата сыграл четыре матча, где забил один гол.

В сезоне-2025/2026 форвард принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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