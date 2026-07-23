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Андрей Канчельскис не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство в РПЛ

Андрей Канчельскис не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство в РПЛ
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Главный тренер брянского «Динамо» и экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, не включив «Спартак» в число фаворитов турнира.

«Мы уже давно играем, первый тур прошёл. Поэтому я не успел соскучиться по российскому футболу. Могу только пожелать всем удачи, и пусть победит сильнейший. К числу фаворитов РПЛ отношу всё те же клубы — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». За чемпионство будут бороться три команды — «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Остальные будут бороться за места ниже», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый матч нового сезона чемпионата России состоится 24 июля, в нём встретятся ЦСКА и «Балтика».

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