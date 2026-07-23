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Капитан Локомотива Митрюшкин: некоторые лидеры ушли — надо еще больше помогать молодым

Капитан «Локомотива» Митрюшкин: некоторые лидеры ушли — надо ещё больше помогать молодым
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Голкипер и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о своей роли в команде.

«Капитанство в «Локомотиве» сейчас ощущается так же, как и полгода назад. Понимаю, что сейчас некоторые лидеры команды ушли и мне нужно ещё больше помогать молодым. У нас отличный коллектив, который и сам отлично справляется с давлением. Добавились новые ребята. Всё остаётся как было, главное — добиться результата», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошлом сезоне Российской Премьер‑Лиги железнодорожники заняли третью строчку в турнирной таблице. Команда заработала 53 очка в 30 встречах.

В 1-м туре нового сезона команда встретится с «Ахматом». Матч запланирован на воскресенье, 26 июля. Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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