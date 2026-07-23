Суарес: игра Месси на ЧМ восхищает. С учётом его возраста в ней не было недостатков

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением о выступлении капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года. В восьми встречах соревнования 39-летний футболист забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

«Очевидно, что его выступление на чемпионате мира достойно восхищения. Ещё одно подтверждение желания Лео быть лучшим в мире до последнего матча, отдавая все силы своей сборной. Думаю, учитывая возраст Месси, в его игре нет никаких недостатков.

Месси — пример для всех в футболе. В его возрасте он мог бы остаться дома, но он приехал на турнир с огромным рвением показать себя, желая выиграть ещё один чемпионат мира для Аргентины. К сожалению, ему это не удалось», — сказал Суарес для Apple TV.

Огромная футболка Месси в небе над его родным городом: