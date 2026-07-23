В «Спартаке» прокомментировали отказ КДК на протест о переигровке матча с «Зенитом»

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали решение Контрольно-дисциплинарного комитета отклонить протест красно-белых с требованием о переигровке матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (4:2 пен.). КДК объявил о принятом решении в четверг, 23 июля.

«Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

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Как появился «Спартак»: