В «Спартаке» прокомментировали отказ КДК на протест о переигровке матча с «Зенитом»
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В пресс-службе «Спартака» прокомментировали решение Контрольно-дисциплинарного комитета отклонить протест красно-белых с требованием о переигровке матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (4:2 пен.). КДК объявил о принятом решении в четверг, 23 июля.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
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