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Канчельскис: произошедшее по отношению к «Спартаку» ужасно, во всём мире кидают жребий

Канчельскис: произошедшее по отношению к «Спартаку» ужасно, во всём мире кидают жребий
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на решение КДК РФС отказать «Спартаку» в переигровке матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (2:4 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Очевидно, что никто не дал бы «Спартаку» переиграть матч. Уже сезон начинается. Но произошедшее ужасно, не красит людей, которые так поступили. Какое бы отношение у меня ни было к «Спартаку», это некрасиво по отношению к ним. Так делать нельзя. Во всём мире кидают жребий, а тут что? Безобразие! Я согласен со «Спартаком» в том, что это неправильно, но переигровку никто не дал бы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, главный арбитр встречи Евгений Буланов, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности отменил жеребьёвку перед серией пенальти. Она прошла в ворота перед фанатами «Зенита». До этого футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. Затем со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

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