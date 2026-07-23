Канчельскис: произошедшее по отношению к «Спартаку» ужасно, во всём мире кидают жребий

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на решение КДК РФС отказать «Спартаку» в переигровке матча OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» – 1:1 (2:4 пен.).

«Очевидно, что никто не дал бы «Спартаку» переиграть матч. Уже сезон начинается. Но произошедшее ужасно, не красит людей, которые так поступили. Какое бы отношение у меня ни было к «Спартаку», это некрасиво по отношению к ним. Так делать нельзя. Во всём мире кидают жребий, а тут что? Безобразие! Я согласен со «Спартаком» в том, что это неправильно, но переигровку никто не дал бы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, главный арбитр встречи Евгений Буланов, сославшись на организаторов, по соображениям безопасности отменил жеребьёвку перед серией пенальти. Она прошла в ворота перед фанатами «Зенита». До этого футболисты устроили потасовку после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который он отметил перед трибуной красно-белых. Затем со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.