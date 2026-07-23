Данило не хочет переходить в «Зенит», готовый заплатить более € 20 млн — Симплисио

«Палмейрасу» не удалось договориться с «Ботафого» о переходе полузащитника Данило. После того, как футболист будет заявлен на ближайший матч, он больше не сможет играть за другой клуб в бразильской лиге в нынешнем году. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио на странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что «Палмейрас» сделал Данило более выгодное предложение по зарплате, чем «Зенит», интересующийся полузащитником.

По информации источника, в контракте Данило есть пункт об отступных в размере € 20 млн для клубов за пределами Бразилии. Подчёркивается, что санкт-петербургский клуб предложил «Ботафого» сумму, превышающую € 20 млн. Однако «Зенит» предлагает вариант с её выплатой по частям, а сам Данило не хочет выступать в составе сине-бело-голубых.

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