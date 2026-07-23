В ФИФА обратились к Гильермо Очоа после завершения карьеры

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) обратилась к бывшему голкиперу сборной Мексики Гильермо Очоа после того, как вратарь объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Шестой по возрасту игрок в истории чемпионатов мира по футболу и настоящая легенда турнира. Гильермо Очоа из Мексики, который в этом году принял участие в рекордном шестом чемпионате мира по футболу, объявил о завершении своей футбольной карьеры. Желаем тебе всего наилучшего на пенсии, Гильермо!» — сообщает аккаунт ФИФА в социальной сети X.

На клубном уровне Очоа выиграл чемпионский титул с «Америкой» в рамках турнира Клаусура-2005, а также Кубок Бельгии в составе «Стандарда» из Льежа.

На международной арене голкипер помог сборной Мексики выиграть шесть Золотых кубков КОНКАКАФ и стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио — 2020.