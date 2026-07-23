Газинский: Сперцян рассказал, что в «Аль-Ахли» все выкладываются, несмотря на статус

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Альфа-Банк РПЛ Юрий Газинский поделился мнением о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли» из «Краснодара». 8 июля краснодарский клуб объявил о трансфере игрока.

«Решает только сам Сперцян. Я так понимаю, предложение «Аль-Ахли» устроило и его, и «Краснодар». При этом я не знаю, были ли переговоры с клубами из Европы и хорошие предложения оттуда. Но логично: если Сперцян ушёл в Саудовскую Аравию, значит, всех всё устроило.

Это другая страна, новый чемпионат — нужно это понимать. Эдуард будет играть в невыносимую жару, к тому же нужно подстроиться под партнёров. Но если «Аль-Ахли» подписал Сперцяна, значит, рассчитывает на него как на игрока, который будет делать разницу. Мы с Эдуардом недавно общались, он говорит, что там все выкладываются на 100%, несмотря на статус. Все работают на максимум и хотят доказывать», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.