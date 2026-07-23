«Наполи» представил новую выездную форму на сезон-2026/2027

Итальянский клуб «Наполи» анонсировал новую выездную форму на сезон-2026/2027.

Фото: Пресс-служба ФК «Наполи»

«Выездная форма «Наполи» на сезон-2026/2027 выполнена на элегантном белом фоне с акцентами в фирменном синем цвете клуба. Ткань украшена контрастными полосами — они придают изделию утончённый и современный вид, сочетая элегантность с ощущением принадлежности к клубу.

На груди логотип SSC Napoli дополнен силуэтом Неаполитанского залива, на фоне которого выделяется внушительный контур Везувия — самого узнаваемого символа города. Надпись Partenopei на обратной стороне воротника отсылает к истокам и подчёркивает гордость неаполитанцев за свою идентичность.

Новая деталь сезона — технология NFC, интегрированная в нашивку Authentic. С её помощью болельщики смогут получить доступ к эксклюзивному контенту, посвящённому миру SSC Napoli», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Фото: Пресс-служба ФК «Наполи»

Фото: Пресс-служба ФК «Наполи»

По итогам минувшего сезона «Наполи» занял вторую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 76 очков в 38 матчах. Чемпионом Италии стал миланский «Интер», который финишировал с 87 очками.

3 июля было официально объявлено о назначении Массимилиано Аллегри на пост тренера команды. Контракт с 58-летним специалистом будет действовать до июня 2029 года. В прошлом сезоне Аллегри возглавлял «Милан», который занял пятое место в Серии А, набрав 70 очков.