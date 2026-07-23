40-летний Модрич продлил контракт с «Миланом» на сезон

«Милан» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем на сезон, до 30 июня 2027 года.

«Лука – ключевая фигура в полузащите «россонери» с момента своего прихода. Он привнёс в команду свой опыт и мастерство как на поле, так и за его пределами, проявляя при этом скромность и огромную страсть. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола. Хорват продолжит свой путь в футболке «россонери», в которой он провёл 37 матчей и забил два гола в прошлом сезоне, с амбициями достичь новых, важных вершин», — написано в заявлении «Милана».

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