Юрий Газинский ответил, как уход Сперцяна скажется на «Краснодаре»

Бывший футболист сборной России и ряда клубов Альфа-Банк РПЛ Юрий Газинский оценил последствия ухода полузащитника Эдуарда Сперцяна для «Краснодара». 8 июля краснодарский клуб объявил о трансфере игрока в саудовский «Аль-Ахли».

«Сезон покажет, насколько уход Сперцяна ударит по «Краснодару». Эдуард провёл отличный прошлый сезон, не просто так им заинтересовались другие клубы. Конечно, это потеря, но незаменимых нет. Будут искать замену, но, если это будет иностранец, ему ещё придётся адаптироваться. Трансферное окно ещё не закрыто, думаю, «Краснодар» кого-то подпишет. Но он в любом случае будет снова ставить самые высокие задачи», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.