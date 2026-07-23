Три футболиста пропустят 1-й тур РПЛ сезона-2026/2027 из-за дисквалификаций

Защитник «Спартака» Кристофер Ву, футболист «Ростова» Дмитрий Чистяков и форвард «Родины» Артур Гарибян пропустят матчи 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 из-за дисквалификаций. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Первый матч нового сезона чемпионата России состоится 24 июля, в нём встретятся ЦСКА и «Балтика». «Спартак» и «Родина» сыграют в субботу, 25 июля. «Ростов» проведёт матч с «Оренбургом» в воскресенье, 26 июля.

Санкт-петербургский «Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. Помимо этого, сине-бело-голубые стали обладателями OLIMPBET Суперкубка России, обыграв «Спартак» (1:1, 4:2 пен.).