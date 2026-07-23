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Кейн переподпишет контракт с «Баварией». С игроком связывалась «Барселона» — Джейкобс

Кейн переподпишет контракт с «Баварией». С игроком связывалась «Барселона» — Джейкобс
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн переподпишет контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, с форвардом, чей контракт истекает летом 2027 года, связывалась испанская «Барселона». Помимо этого, саудовский «Аль-Хиляль» тоже попытается подписать футболиста.

На чемпионате мира — 2026 Кейн провёл семь матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. За «Баварию» 32-летний англичан сыграл 51 игру во всех турнирах и набрал 51+7 по «гол+пас». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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