Кейн переподпишет контракт с «Баварией». С игроком связывалась «Барселона» — Джейкобс

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн переподпишет контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, с форвардом, чей контракт истекает летом 2027 года, связывалась испанская «Барселона». Помимо этого, саудовский «Аль-Хиляль» тоже попытается подписать футболиста.

На чемпионате мира — 2026 Кейн провёл семь матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. За «Баварию» 32-летний англичан сыграл 51 игру во всех турнирах и набрал 51+7 по «гол+пас». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.