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Четыре года, которые я никогда не забуду. Карим Адейеми — о времени в Боруссии

«Четыре года, которые я никогда не забуду». Карим Адейеми — о времени в «Боруссии»
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Нападающий Карим Адейеми поделился воспоминаниями о времени, проведённом в дортмундской «Боруссии». Сегодня, 23 июля, «Барселона» официально объявила о трансфере игрока.

«Четыре года, которые я никогда не забуду. Спасибо моим товарищам по команде, клубу и болельщикам за общие эмоции, воспоминания и поддержку. Чёрно‑жёлтые — навсегда», — написал Адейеми в соцсети.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА. Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

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