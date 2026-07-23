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«Барселона» сообщила о разрыве внутренней боковой связки колена у де Йонга

«Барселона» сообщила о разрыве внутренней боковой связки колена у де Йонга
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«Барселона» на странице в социальной сети X проинформировала о разрыве внутренней боковой связки колена у полузащитника Френки де Йонга. Футболист получил травму во время чемпионата мира 2026 года.

«Обследования, проведённые у игрока основного состава Френки де Йонга, показали, что у него разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена. Было согласовано, что футболист продолжит проходить медицинское лечение и наблюдение, в зависимости от его прогресса в ближайшие недели», – написано в сообщении «Барселоны».

Как сообщает Marca, 29-летний полузащитник может пропустить несколько недель.

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