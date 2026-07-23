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Алексей Смертин рассказал, за какую сборную болел на ЧМ‑2026

Алексей Смертин рассказал, за какую сборную болел на ЧМ‑2026
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Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин поделился своими впечатлениями от чемпионата мира 2026 года. Он отметил, что на турнире поддерживал команду Франции и был разочарован её поражением в полуфинале. Сборная Франции дошла до этой стадии, где уступила испанцам со счётом 0:2. В матче за бронзу команда Дидье Дешама потерпела поражение от сборной Англии со счётом 4:6.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

— За кого болели на чемпионате мира?
— С 1998 года болею за французов. На этом чемпионате у них была такая мощная атака, не видел ничего подобного у других команд. Конечно, был разочарован полуфиналом, но испанцы по делу выиграли. А в финале уже болел за сборную Испании, — сказал Смертин в эфире «Матч ТВ».

Победителем чемпионата мира — 2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла аргентинцев со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
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