Алексей Смертин рассказал, за какую сборную болел на ЧМ‑2026

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин поделился своими впечатлениями от чемпионата мира 2026 года. Он отметил, что на турнире поддерживал команду Франции и был разочарован её поражением в полуфинале. Сборная Франции дошла до этой стадии, где уступила испанцам со счётом 0:2. В матче за бронзу команда Дидье Дешама потерпела поражение от сборной Англии со счётом 4:6.

— За кого болели на чемпионате мира?

— С 1998 года болею за французов. На этом чемпионате у них была такая мощная атака, не видел ничего подобного у других команд. Конечно, был разочарован полуфиналом, но испанцы по делу выиграли. А в финале уже болел за сборную Испании, — сказал Смертин в эфире «Матч ТВ».

Победителем чемпионата мира — 2026 стала сборная Испании, которая в финале обыграла аргентинцев со счётом 1:0.