Де ла Фуэнте: мы играли со сборными Роналду и Месси, а они — со сборной из 26 футболистов

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подчеркнул важность сплочённой работы в его команде, выигравшей чемпионат мира – 2026. На стадии 1/8 финала «Фурия Роха» победила Португалию (1:0), на стадии 1/4 финала – Бельгию (2:1), в полуфинале — Францию (2:0) и в финале — Аргентину (1:0).

– Какое значение имеет Ламин Ямаль для этого состава?

– Говорили, что мы играли с Португалией Криштиану [Роналду], с Францией Мбаппе, что нам предстоит играть с Аргентиной Месси… но они играли со сборной из 26 человек. Можно перефразировать знаменитую фразу из фильма «300 спартанцев»… Что ж, мы те самые 26 испанцев.

Ламин — футболист, который провёл невероятный турнир и показал фантастическую игру. Он очень повзрослел, много работал на команду и сумел поставить общее благо выше личного. Ламин — великий футболист, ещё очень молодой, всё ещё в процессе становления, но этот опыт пойдёт ему только на пользу в будущем. Он прошёл через запланированный процесс, восстанавливался после перерыва в матчах и проделал замечательную работу, – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

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