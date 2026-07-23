«Сити» всегда были королями Манчестера». Новичок «горожан» Андерсон — о дерби с «МЮ»

Новичок «Манчестер Сити» полузащитник Эллиот Андерсон поделился ожиданиями от дерби с «Манчестер Юнайтед» и высказался о своём новом клубе. Первая встреча команд в сезоне-2026/2027 английской Премьер-лиги пройдёт 13 сентября.

«Да, это одно из самых больших дерби в мире, и, сколько я знаю манчестерский футбол, «Сити» всегда были королями Манчестера. Это будет отличный матч, и я с нетерпением жду возможности принять в нём участие. Я действительно с нетерпением жду этого. Это прекрасный уголок страны, и мы с семьёй будем наслаждаться этим местом», — приводит слова Андерсона официальный сайт «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Андерсон провёл 38 матчей в АПЛ, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.