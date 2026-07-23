Тренер сборной Испании раскрыл, что глава ФИФА сказал ему после победы на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, что ему сказал президент ФИФА Джанни Инфантино после выигрыша «Фурия Роха» чемпионата мира – 2026.

«Я всегда говорю, что частные разговоры должны оставаться частными, но в данном случае стоит рассказать об этом, потому что это касается уровня наших игроков.

Мы с Инфантино познакомились на Олимпийских играх, где мы завоевали серебряную медаль. Поведение игроков было потрясающим. Они надели свои медали, не снимали их, наслаждались церемонией закрытия. Когда церемония закончилась, Инфантино подошёл ко мне и сказал: «Мистер, ваши футболисты — пример для подражания».

Многие из этих игроков были в финале [чемпионата мира]. Он напомнил мне об этом: «Сказанное мной на Олимпийских играх актуально и сегодня. Какой пример командного духа, товарищества, щедрости, самопожертвования и футбольного величия».

Этим можно гордиться. Величайший повод для гордости, выходящий за рамки всего, что связано исключительно с футболом», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Инфантино вручил сборной Испании драгоценные перстни: