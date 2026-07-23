Захарян получил британскую визу для поездки с «Реалом Сосьедад» в турне — источник

Пресс-атташе испанского клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате сообщил, что российский полузащитник Арсен Захарян получил британскую визу для участия в турне с командой.

«Захарян получил визу для поездки в Великобританию. Завтра он будет в составе команды», — приводит слова Мундуате Sport24.

25 и 28 июля «Реал Сосьедад» проведёт два товарищеских матча на выезде с английскими клубами: 25 июля команда сыграет с «Вулверхэмптоном», а 28 июля — с «Астон Виллой».

Следует отметить, что в марте 2025 года Захарян не смог вовремя вылететь в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» из-за задержки в выдаче британской визы.