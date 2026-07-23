Френки де Йонг высказался о травме, рассказав об ошибке медицинского штаба Нидерландов

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о своей травме, полученной во время чемпионата мира — 2026. Каталонский клуб подтвердил разрыв внутренней боковой связки колена футболиста.

«Дорогие болельщики, обычно я не обращаю особого внимания на то, что пишут обо мне, команде или клубе. Но в последнее время появилось много слухов о моей травме и моей ситуации в «Барселоне». Мне тяжело видеть, как люди ставят под сомнение моё отношение и преданность клубу из-за ложных сообщений. Футбол для меня — это всё, и я всегда отдавал всё, что у меня есть, «Барселоне» и моей стране. Вот почему я хочу поделиться тем, что произошло.

Во время чемпионата мира я получил травму колена. После первого осмотра врачи сказали мне, что это была небольшая травма и что хуже не станет, если я продолжу играть. Единственной проблемой было то, что я играл, испытывая некоторую боль, но на протяжении всей своей карьеры я делал это всякий раз, когда мог внести свой вклад в команду, как для своего клуба, так и для своей страны.

Во время отпуска я вернулся в Барселону для дальнейшего обследования. Оно показало, что травма была серьёзнее, чем предполагалось изначально. К счастью, на данном этапе необходимости в операции нет, и сейчас я полностью сосредоточен на своем выздоровлении и возвращении на поле как можно скорее. Каждый день я работаю, чтобы быть в наилучшей форме.

Я чрезвычайно серьёзно отношусь к своей профессии, своему телу и своей ответственности перед командой. Но иногда есть вещи, которые ты не можешь контролировать, и эта травма — одна из них. Я невероятно горжусь игрой за «Барселону» и «оранжевых», и моя приверженность обеим командам никогда не изменится. Я продолжу отдавать все силы ради этой эмблемы, ради моих товарищей по команде и наших болельщиков. Впереди ещё много моментов, которые нужно создать, и целей, которых мы хотим достичь вместе. Спасибо вам за вашу поддержку. Я не могу дождаться возвращения. Да здравствует «Барселона», — написал де Йонг в своём аккаунте в социальных сетях.