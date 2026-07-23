Мажич наградил лучших российских арбитров сезона-2025/2026

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Милорад Мажич вручил награды арбитрам, их помощникам и видеоассистентам, возглавившим рейтинг по итогам сезона-2025/2026.

Фото: РФС

Лучшим арбитром Мир РПЛ сезона-2025/2026 стал Кирилл Левников. Второе место занял Инал Танашев, третье – Артём Чистяков. Лучшим помощником арбитров был признан Рустам Мухтаров. На второй строчке расположился Дмитрий Ермаков, на третьей – Дмитрий Сафьян. Лучшим видеоассистентом стал Сергей Цыганок, второй – Артур Фёдоров, третий – Ян Бобровский.

В Лиге Pari лучшим главным арбитром был признан Данил Каширин, а ассистентом – Альмир Хатмуллин.

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