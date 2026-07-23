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Динамо Киев — ПАОК, результат матча 23 июля 2026, счет 2:3, 2-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2026/2027

ПАОК одержал победу над киевским «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда ЛЕ
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались киевское «Динамо» и греческий ПАОК. Встреча прошла на стадионе «Арена Люблин» (Люблин, Польша). ПАОК одержал победу со счётом 3:2.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Бражко – 3'     1:1 Константелиас – 13'     1:2 Зафейрис – 38'     1:3 Сантамария – 51'     2:3 Лонвейк – 77'    

Счёт в матче открыл Владимир Бражко. Полузащитник киевской команды отличился в начале встречи, на третьей минуте. На 13-й минуте хавбек ПАОКа Яннис Константелиас забил ответный мяч. Христос Зафейрис вывел греческую команду вперёд на 38-й минуте матча. Третий мяч в ворота «Динамо» забил полузащитник Батист Сантамария на 51-й минуте. На 77-й минуте хавбек киевского клуба Джастин Лонвейк сократил отставание в счёте.

Ответная встреча команд пройдёт через неделю, 30 июля.

В сезоне-2025/2026 Лигу Европы УЕФА выиграла «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия).

Календарь матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027
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