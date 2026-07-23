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Карабах — ЦСКА С, результат матча 23 июля 2026, счет 0:0, второго квалификационный раунд Лиги Европы 2026/2027

«Карабах» и ЦСКА София сыграли вничью в квалификационном раунде Лиги Европы
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и болгарский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 0
ЦСКА С
София, Болгария

Команды не смогли открыть счёт по ходу матча.

Отметить, что в составе «Карабаха» 74 минуты на поле провёл россиянин Бадави Гусейнов, ранее игравший за «Анжи». Уроженец Махачкалы вратарь Шахрудин Магомедалиев остался на скамейке запасных.

Ответная встреча команд пройдёт на следующей неделе, 30 июля. Игра состоится на стадионе «Василь Левски» в Болгарии.

Календарь квалификационного раунда Лиги Европы-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги Европы-2026/2027
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