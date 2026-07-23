«Карабах» и ЦСКА София сыграли вничью в квалификационном раунде Лиги Европы

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и болгарский ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли открыть счёт по ходу матча.

Отметить, что в составе «Карабаха» 74 минуты на поле провёл россиянин Бадави Гусейнов, ранее игравший за «Анжи». Уроженец Махачкалы вратарь Шахрудин Магомедалиев остался на скамейке запасных.

Ответная встреча команд пройдёт на следующей неделе, 30 июля. Игра состоится на стадионе «Василь Левски» в Болгарии.