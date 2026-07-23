Результаты матчей Лиги Европы УЕФА — 2026/2027 по футболу на 23 июля

Сегодня, 23 июля, прошли матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы на 23 июля:

«Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА С (Болгария) — 0:0;

«Динамо» К (Украина) – ПАОК (Греция) — 2:3;

«Шериф» (Молдавия) – «Маккаби» Т-А (Израиль) — 0:5;

«Хаммарбю» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия) — 1:1;

«Тромсё» (Норвегия) – «Градец-Кралове» (Чехия) — 0:1;

«Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Бенфика» (Португалия) — 2:1;

«Твенте» (Нидерланды) – «Ференцварош» (Венгрия) — 1:2;

«Бешикташ» (Турция) – «Мидтьюлланн» (Дания) — 1:0;

«Хайдук» (Хорватия) – «Пафос» (Кипр) — 2:0.

В сезоне-2025/2026 Лигу Европы УЕФА выиграла «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия).