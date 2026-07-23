Френки де Йонг рискует пропустить полгода из-за травмы — AS

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может пропустить пять-шесть месяцев из-за разрыва внутренней боковой связки колена, который он получил в расположении сборной Нидерландов. Футболист не выйдет на поле в 2027 году. Об этом сообщает AS.

Ранее издание AS сообщало, что в «Барселоне» считают, что в сборной Нидерландов виноваты в усугублении травмы 29-летнего футболиста. У де Йонга было повреждение в преддверии матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1 (2:3 пен.)), однако он отыграл 110 минут. Также в каталонском клубе полагают, что сам полузащитник мог попросить о замене в указанной встрече.

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